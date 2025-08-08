La intervención se realizó sobre la quebrada Los Trópicos, un punto crítico que durante años ha representado riesgo de desbordamientos e inundaciones para los habitantes de este sector montañoso de la Villa de Céspedes.

La obra fue ejecutada por la Secretaría de Hábitat e Infraestructura con maquinaria del municipio y recursos propios, como parte del compromiso de llevar soluciones a las comunidades rurales, mejorando la protección ante desastres naturales y garantizando mayor tranquilidad a las familias campesinas, especialmente en temporada de lluvias.

«Con este tipo de intervenciones continuamos llevando desarrollo no solo a la zona urbana sino también a la zona rural, construyendo un municipio más seguro, y mejorando la calidad de vida de los tulueños» indicó Cristina Tascón, titular de ese despacho.

Por su parte, los voceros comunitarios de Puerto Frazadas destacaron la importancia de la obra que se ejecutó y que les permitirá estar más tranquilos al momento en que se presente de nuevo la ola invernal que suele ser bastante fuerte en esta zona de la montaña tulueña..