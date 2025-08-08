Digicampus, uno de los programas bandera del gobierno seccional sumó un nuevo aliado para fortalecer la educación superior en el departamento y cerrar las brechas digitales. Se trata de Terpel, que se unió otorgando 25 becas que transforman la vida de los jóvenes y sus familias.

El anuncio fue hecho por la gobernadora Dilian Francisca Toro, al resaltar que el DigiCampus es un modelo de la gobernanza colaborativa y moderna que impacta socialmente a la región.



“Hemos creado este programa desde el año pasado para cerrar la brecha digital, de educación y de capital humano. Y la empresa privada ha empezado a entender lo importante que es este programa, porque ha llegado a todos los municipios del departamento, al sector urbano y rural. Esta unión con Terpel me parece súper importante, son 25 becas totales, pero también les da computador a los mejores 50 estudiantes del DigiCampus”, explicó la mandataria.



Óscar Bravo, presidente de Terpel, al hacer el anuncio indicó que esta alianza busca promover el acceso a la educación de calidad y a la tecnología. “Para nosotros es un orgullo poder participar de este programa de DigiCampus. Hoy queremos aportar un granito de arena, aportamos 20 becas, y 5 becas adicionales para docentes de artes y queremos premiar a los 50 alumnos con mejor promedio de todos los programas de DigiCampus con un computador de última generación para cada uno, para que puedan desarrollar cada vez más esas capacidades pero sobre todo aportar al departamento”, aseveró el directivo.

Buenos resultados



Digicampus cuenta con la oferta de más de 150 programas académicos de educación pertinente, 16 instituciones de educación superior aliadas y le está cumpliendo el sueño de formarse como profesionales a cerca de 5 mil vallecaucanos de los 42 municipios del departamento, de los cuales 1.700 cuentan con el 100% de incentivo en la matrícula.



Daniela Varela Barrero, destacó que gracias a DigiCampus estudia Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con un promedio de 5; este programa ha sido un impulso para continuar con sus sueños. “Ha sido una oportunidad muy grande para mí estar en DigiCampus, me ha permitido crecer, formarme como persona», precisó.