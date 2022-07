Escobar Cruz, que por más de dos décadas presidió la junta de Ferias de Tuluá, reconoce la valentía de don José, pues contra viento y marea echó a rodar una idea y que cristalizó el 19 de julio de 1975, cuando con la Reina Nacional, Martha Lucia Echeverry en la portada, le mostró a los tulueños que valía la pena soñar y tras la primera edición emprendió la lucha por la segunda sin saber cuándo circularía.

“Sin duda era un visionario, un hombre que creía en la empresa y que trabajó incansablemente para que EL TABLOIDE se fortaleciera y es una lástima que la violencia de Tuluá le quitara la posibilidad de verlo florecer, crecer y prevalecer como hasta hoy, que llega a los 47 años de existencia”, dice don Ramiro Escobar, tras recordar que cuando se dio la infausta noticia de la muerte del fundador de esta casa periodística, él se encontraba en Argentina y lo golpeó mucho, pues no era merecedor de tanta crueldad.

DATO: Hoy con 47 años de existencia EL TABLOIDE, imagen del periódismo regional, entrega la edición 2190.

Para el dirigente gremial, hoy día retirado de las actividades públicas, pero con la mirada puesta en la realidad de Tuluá, EL TABLOIDE junto a la Feria Exposición son dos baluartes de la tulueñidad, del civismo y el amor por esta tierra tan llena de bondades y oportunidades para todos.

“Si algo nos enseñó José Espejo fue a querer a la tierra que lo acogió y donde cimentó una familia a la que también le inyectó parte de su disciplina, carácter y capacidad de trabajo, condiciones que hoy les permite alcanzar este nuevo aniversario dejando atrás los obstáculos, los dolores y tristezas en un claro ejemplo de fidelidad a una causa que surgió del deseo de servir”, precisa.

“Una mujer pantalonuda”

Esa es la frase con la que don Ramiro Escobar Cruz define a Nilsa López de Espejo, hoy día gerente general de EL TABLOIDE, y quien enfrentando las dificultades, se echó al hombro la empresa que su esposo había fundado hasta posicionarla en el sitial que hoy ocupa.

“Yo quiero hacer un énfasis especial en el trabajo que esta mujer ha desarrollado, pues ante la triste pérdida de su compañero de vida y en momentos que la mujer estaba conminada a ejercer solo el papel de ama de casa y nada más, asumió la responsabilidad y con el apoyo de sus hijos supo sortear ese momento y no solo lo mantuvo sino que le puso su propia marca que se refleja en las múltiples campañas cívicas y sociales ayudando a infinidad de entidades y personas en la comarca vallecaucana”, señala mientras lee una noticia publicada en 1989 en la que se informaba sobre la nueva junta de Ferias, uno de sus amores.

Su paso por los famosos

Justamente al hablar de Nilsa López de Espejo, recuerda su participación en los Famosos Buscan la Fama, donde invitado por ella, salió al escenario con su repertorio de chistes. “Los amigos míos que compraron la boleta se reían, no sé si por buenos o por lástima y si no me bajan, allá estaría todavía”, precisa en medio de risas el veterano líder gremial.

“Por todo esto que le digo y por el aprecio y cariño que le tuve a don José, a su familia, quienes durante varios años me acompañaron en la Junta de Ferias, es que no dudo en decir que EL TABLOIDE es un producto de tulueños y para tulueños, hecho con amor y pasión para orgullo del Valle del Cauca y el país”, puntualizó.