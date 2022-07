Así mismo, el Parque Uribe, remodelado recientemente, será el espacio para las actividades alternas del festival: “Concierto Campesino” y “Cantorío de Mujeres” el sábado. “Retreta” con la Banda Santa Cecilia de San Pedro Valle, el domingo.

Bellos conciertos también se llevarán a cabo en el Teatro Alcázar y la Sala “Óscar Toro Echeverri” de la casa de la Cultura. En el Teatro Alcázar, el viernes 12 en la tarde, La Banda Departamental del Valle del Cauca ofrecerá un “Concierto de Apertura” con un selecto repertorio de música colombiana y el sábado en la tarde, en el mismo teatro, el “Concierto Bandolitis 15 años” a cargo de la Orquesta de Cuerdas Pulsadas “EnPúa” de la Universidad de Antioquia. El domingo en la mañana la orquesta EnPúa realizará su segundo concierto acompañada de la Estudiantina OTE de la Fundación Casa de la Cultura, esta vez en el auditorio de la Casa.

PROGRAMACIÓN GENERAL

Viernes 12 de agosto:

Concierto de apertura. 6:00 P.M. Banda Departamental del Valle del Cauca. Lugar: Teatro Alcázar. Concierto agrupaciones invitadas. 8:00 P.M. Lugar: Escenario “Carlos Ariel Arboleda” Plaza de la Concordia

Sábado 13 de agosto:

Concierto campesino. 9:30 A.M. Lugar: Parque Uribe

Cantorío de Mujeres. 2:00 P.M. Lugar: Parque Uribe

Concierto Bandolitis. 5:00 P.M. Orquesta de Cuerdas Pulsadas “EnPúa” Lugar: Teatro Alcázar. Concierto agrupaciones invitadas. 8:00 P.M. Lugar: Escenario “Carlos Ariel Arboleda”. Plaza de la Concordia

Domingo 14 de agosto

Retreta 10:00 A.M. Banda Santa Cecilia de San Pedro Valle Lugar: Parque Uribe

Concierto Bandolitis. 10:00 A.M. Orquesta de Cuerdas Pulsadas “EnPúa”

Estudiantina “Oscar Toro Echeverry”. Lugar: Casa de la Cultura.

Rueda de danzas andinas. 11:00 A.M. Lugar: Plaza de la Concordia

Carnaval de Abrazos 2:30 P.M. Desfile tradicional.

Concierto agrupaciones invitadas. 5:00 P.M. Lugar: Escenario “Carlos Ariel Arboleda”. Plaza de la Concordia

Lunes 15 de agosto

La Napa. 10:00 A.M. Plaza de la Concordia

Actividades articuladas EXPOSEVILLA 2022, Feria Artesanal y Microempresarial Lugar: Plaza de la Concordia.

Exposición familia Bastidas. Exposición de instrumentos musicales de cuerda Homenaje a don Lizardo Bastidas Lugar: Casa de la Cultura.

Exposición collage digital y joyería artesanal. Artistas: Carolina Morales y Lina Henao.