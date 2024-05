“Hay que decirle a la comunidad que nosotros no podemos escatimar esfuerzos y que no ponemos en marcha ninguna medida que no sea contemplada o que no pueda tener éxito. En Tuluá, el tema del cierre de la galería busca frenar el mal de la extorsión y la cartelización.

Es un tema complejo que hoy involucra inclusive productores, distribuidores y hasta compradores”, la afirmación es del secretario de Gobierno de Tuluá, José Martín Hincapié en diálogo con EL TABLOIDE.

El funcionario local indicó que el cierre que se ha hecho en un sector de la plaza de mercado va a continuar mientras se adelanta la caracterización y explicó que esta no tiene fines fiscales ni aduaneros, pues lo que se quiere es conocer quiénes son los propietarios, quiénes son los administradores, cuántos empleados y llevar hasta ellos la oferta institucional en salud, educación y proyectos productivos.

“Sabemos que algunas personas pueden estar incómodas, pero también deben valorar que es la única manera de garantizar que se pueda frenar este fenómeno delincuencial, como la extorsión, que afecta a todos los sectores por igual”, dijo el funcionario.

Al mismo tiempo expresó “hay una propuesta que estamos trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca y la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y que consiste en traer productos de otras ciudades para aumentar la oferta de perecederos como la cebolla, tomate, plátano, entre otros, que ayudarán a bajar los precios al consumidor”

“Hay resultados”

Frente al tema de la efectividad de las medidas, el abogado Hincapié Álvarez no desconoció que se siguen presentando casos de extorsión, “pero hoy no la tienen tan fácil, ya no tienen la misma comodidad para moverse a sus anchas y angostas como lo podían hacer meses atrás a la vista de todo el mundo.

Hay cosas que no les puedo informar por este medio sobre ciertos resultados, pesquisas en lo que estamos avanzando, lo único que le garantizamos a la ciudadanía es que van a ver más capturas importantes, procesos contra el lavado de activos y de extinción de dominio, cooperantes y colaboradores de esta banda criminal que tienen sometido a nuestra ciudad y que han cogido los productos de la canasta familiar para enriquecer sus bolsillos”, precisó el funcionario.