“Yo sí creo que es bajo el aumento que se ha hecho. Creo que sí se necesita un incremento mayor, dadas las condiciones que estamos teniendo en estos momentos, donde muchos pacientes no están siendo atendidos, no tienen los medicamentos y no están pagando a tiempo, precisamente porque es una UPC insuficiente”, aseguró la mandataria.

Cabe destacar que el incremento, definido por resolución, alcanza el 5,36 %, cifra que ha sido cuestionada por gremios y expertos, quienes aseguran que la medida es contradictoria.

“Yo creo que sí hay que reevaluarlo, y el Gobierno debería, por lo menos, hacer un estudio técnico sobre cómo debe ser la UPC para que, de esa manera, las personas tengan la atención que necesitan y cuenten con la atención primaria, que es fundamental para prevenir enfermedades”, precisó la mandataria.

“Desde la Gobernación del Valle del Cauca se han implementado distintas estrategias para aliviar la situación de la Red Pública de Salud, como la entrega de recursos a los hospitales mediante cheques que alcanzan los $25 mil millones y que fueron distribuidos a distintas entidades para el pago de salarios de los funcionarios.

De igual forma, se ha garantizado la continuidad en la prestación de los servicios con jornadas descentralizadas de atención, que permiten llevar especialistas a los territorios más apartados, cerrar brechas y adelantar agendas”, puntualizó.

¿Qué es el UPC?

Es el valor anual que el Ministerio de Salud y Protección Social paga a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado al sistema de seguridad social en salud.

Este valor se utiliza para cubrir los servicios de salud, como la prevención, diagnóstico, atención, rehabilitación y paliación de enfermedades y se calcula con la información reportada por las EPS, teniendo en cuenta los usos y los costos de los servicios en salud y los medicamentos de la vigencia que expiró.