Este producto, según el gerente de la Industria de Licores del Valle, José Moreno Barco, se acoge a las tendencias mundiales de los licores con apenas 24 grados de alcohol.

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó la innovación de ‘Origen’, esperando que sea muy bien acogido.

“Así de esa manera vamos a comprar mucho aguardiente que aporta a nuestra, salud, educación, deporte que lo necesitamos. Son tres aguardientes: Fusión, Atardecer y Nocturno, tienen que probarlo, son espectaculares; nos pone a la vanguardia, ya tenemos seis aguardientes a disposición de los colombianos y del mundo entero”, precisó.

A su vez, el gerente de la ILV, recalcó que es un proyecto en el que se viene trabajando y consolidando desde hace un tiempo.

“Lo sacamos adelante por el liderazgo de la gobernadora que le puso el empeño de poder confeccionar estos tres aguardientes. Estamos rompiendo esquemas, estamos dándole otro nivel y le apostamos con esta estrategia a traerle más recursos al departamento para la salud, la educación, el deporte, pero en últimas es crecer a través de esta innovación” precisó.

“Origen ya se encuentra disponible en el mercado, y tiene altas expectativas en ventas. “Empezamos con 194 mil unidades, en noviembre llegamos a 700 mil y aspiramos en lo que queda del año llegar a por lo menos entre 900 y un millón de unidades vendidas. Esperamos que con la respuesta del mercado podamos superar esta meta”, puntualizó el funcionario.

“Estoy seguro que esto va a generar una muy buena atención en los consumidores, a mí me gustó ‘Atardecer’, es más suave, no es tan intenso, y creo que va a generar bastante atracción porque seguramente al departir me puedo tomar una o dos botellas”, comentó John Jairo López Méndez, gerente de El Mulato Cabaret.