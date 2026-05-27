Tuluá, de Petro a Cepeda

Aunque haya campañas presidenciales que a punta de ruido y puestas en escena ridículas como las de los candidatos de Uribe, Paloma gritando que es su hija, o Abelardo bailando e insultando a sus opositores, no logran invisibilizar los logros sociales que Petro obtuvo para el pueblo colombiano a pesar del bloqueo mediático, armado, e institucional (Congreso y Cortes) que tuvo.

El impacto de medidas como el salario vital, el bono pensional, la reforma agraria, el auge del turismo, la disminución del desempleo y de la inflación con un dólar constantemente a la baja, irradian a toda la población nacional. Pero también se pueden contar los beneficios por región.

En el centro del Valle, Tuluá se vio impactada con una mega obra millonaria e histórica que no quisieron aprobar en su momento ni Santos ni Duque, de $333´000.000.000 para el colector de aguas suroccidental del municipio, que fue consignado en el documento CONPES 2185 de 2026.

Igualmente, la inversión por miles de millones en equipos básicos de salud con enfoque preventivo en los hospitales. En lo agrario la creación de la Zona Reserva Campesina de Tuluá.

Y por sobre todo, en lo educativo el rescate de la Uceva que hasta hace 4 años pasaba angustias para pagar nómina. El Ministerio dispuso el dinero para que se estudie gratis en la Unidad que pronto será convertida en Universidad para que en adelante pueda ser fondeada por el gobierno nacional, y le dio entrada en el multi campus de La ladera en Cali para que opere Medicina y Derecho compitiendo con Univalle en la capital.

Además de que la SAE le entregó 7 inmuebles para su funcionamiento a lo largo del departamento. Sin duda, estas conquistas continuarán y aumentarán si Iván Cepeda es presidente, pero intentarán ser desmontadas si Uribe logra su cometido de devolvernos al pasado.