Registrador denuncia manipulación y rumores en medio de las elecciones

A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, el registrador nacional, Hernán Penagos, encendió las alertas por la difusión de información falsa relacionada con los comicios que ya se adelantan en el exterior.

El funcionario advirtió que en redes sociales y diferentes plataformas estarían circulando supuestos resultados electorales provenientes de mesas de votación fuera del país, algo que calificó como completamente falso.

“Esa información no puede existir todavía”, explicó Penagos, recordando que los resultados oficiales únicamente comenzarán a conocerse una vez finalice la jornada electoral del domingo en Colombia.

El registrador insistió en que cualquier jurado de votación o testigo electoral que divulgue datos anticipados podría enfrentar investigaciones disciplinarias y penales por afectar la transparencia del proceso.

Mientras tanto, la Registraduría mantiene activo un plan de vigilancia internacional con 65 delegados y auditores desplegados en distintos consulados del mundo para supervisar el desarrollo de las elecciones presidenciales en el exterior.

Aunque se han reportado algunos momentos de congestión en ciudades como Washington y Orlando, en Estados Unidos, Penagos aseguró que las votaciones avanzan con normalidad y sin situaciones graves hasta el momento.

Paralelamente, en Cartagena se realizó la última Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales antes de la jornada presidencial, con participación de representantes del Gobierno Nacional, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y diferentes partidos políticos.

Durante el encuentro se revisaron temas relacionados con seguridad electoral, garantías para los candidatos y denuncias sobre presuntas presiones de grupos armados en varias regiones del país.

La reunión también se desarrolló en medio del creciente ambiente de polarización política y cuestionamientos por presunta participación de funcionarios públicos en actividades relacionadas con campaña electoral.