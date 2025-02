En su primera intervención pública como comandante, Rodríguez anunció que se definirá un «derrotero» en los municipios de Cartago, Palmira, Tuluá y el distrito de Buenaventura, debido a que estos cuatro han sido los más afectados por situaciones de alteración al orden público en los últimos meses.

La coronel Rodríguez destacó que se trabajará en estrecha colaboración con las comunidades para fortalecer la seguridad y disminuir los índices de criminalidad. Asimismo, se refirió a la importancia de la participación de las mujeres en cargos operativos dentro de la institución policial.

Con la llegada de más de 140 nuevos uniformados, la Policía del Valle del Cauca busca reforzar su pie de fuerza y especialidades para potencializar la investigación y la inteligencia en la lucha contra la delincuencia. La distribución de estos uniformados será coordinada con la gobernadora Dilian Francisca Toro para atender las prioridades de los alcaldes de los distintos municipios del Valle del Cauca.



Los pedidos de la gobernadora a la nueva Comandante



La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le expresó a la prensa cuáles son las solicitudes que su gobierno tiene para la nueva comandante de la policía departamental, la coronel Sandra Rodríguez.

Entre los objetivos principales de la mandataria se encuentra la lucha contra el delito en el departamento con el propósito de continuar garantizando la seguridad y tranquilidad de los vallecaucanos.

“Con las capturas que se han venido realizando se ha logrado la tranquilidad del norte y centro del Valle. No obstante, Palmira continúa siendo uno de los municipios priorizados. Así mismo, Candelaria, que, a pesar de no ser jurisdicción de la Policía Valle, estamos trabajando conjuntamente. Florida y Pradera también han sido un foco en el que tenemos una alerta temprana, no solamente en la ciudad sino también en la zona rural”. aseveró Toro.

La mandataria hizo especial énfasis en los municipios de Buga, Tuluá y Cartago, donde se espera mantener los óptimos resultados ya obtenidos