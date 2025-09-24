Desde las 2:30 p.m., vecinos del sector reportaron varias detonaciones en el interior del campus, presuntamente provocadas por un grupo de encapuchados que adelanta protestas.
Las autoridades desplegaron presencia policial y de tránsito en la zona, con el fin de evitar alteraciones mayores y orientar a los conductores hacia rutas alternas, debido a los cierres preventivos de vías en el sector.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, sin embargo, la situación mantiene en alerta a la comunidad educativa y a los residentes de barrios aledaños, que piden pronta intervención para garantizar la seguridad.
La Universidad del Valle no se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos.
Noticia en desarrollo.
Deja una respuesta