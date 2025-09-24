Desde las 2:30 p.m., vecinos del sector reportaron varias detonaciones en el interior del campus, presuntamente provocadas por un grupo de encapuchados que adelanta protestas.

Las autoridades desplegaron presencia policial y de tránsito en la zona, con el fin de evitar alteraciones mayores y orientar a los conductores hacia rutas alternas, debido a los cierres preventivos de vías en el sector.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, sin embargo, la situación mantiene en alerta a la comunidad educativa y a los residentes de barrios aledaños, que piden pronta intervención para garantizar la seguridad.

La Universidad del Valle no se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos.

Noticia en desarrollo.