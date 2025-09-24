De acuerdo con el informe preliminar, el movimiento telúrico se registró hacia las 5:21 de la tarde y generó reportes de percepción en ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira, Ibagué, Barranquilla, Santa Marta, Maicao, Riohacha y municipios de Antioquia.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas en territorio colombiano, mientras que en Venezuela las autoridades locales continúan evaluando la situación para establecer posibles afectaciones.

La entidad reiteró que Colombia, por su ubicación geográfica, es un país de alta sismicidad, por lo que recomendó a la ciudadanía mantener la calma y seguir las medidas de prevención y autoprotección ante estos eventos.