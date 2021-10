La actividad que se hizo sobre el terreno tuvo como finalidad caracterizar a fondo las condiciones demográficas, económicas, tecnológicas, de funcionamiento y de expectativas de los establecimientos de comercio e industria.

De acuerdo con lo indicado, se llevaron a cabo un total de 552 encuestas, que permitieron identificar la composición comercial del municipio, así como caracterizar a 253 comerciantes informales frente a 299 formales, lo cual significa un porcentaje de informalidad del 45% de los establecimientos de comercio yotocenses.

DATO: Almacenes, restaurantes e industrias son las actividades que predominan en Yotoco, según el censo.

“Tenemos que hacer énfasis en temas como campañas locales para promover la reactivación y el fortalecimiento, incentivar la formalidad y generar la transformación digital. La Cámara es un aliado fundamental para lograr un impacto en la comunidad empresarial y por ello, después de esta presentación, sigue un plan de trabajo que nos permitirá lograr resultados”, dijo el alcalde Jorge Humberto Tascón Ospina al conocer los resultados de la encuesta. Agregó que hay oportunidades en todos y se reflejan en los resultados ya que brindan la posibilidad de intervenir problemáticas basados en hechos y datos concretos.

Datos de interés

El censo arrojó que de las 552 empresas encuestadas, el 61,05% aún no se encuentra registrada ante Industria y Comercio del municipio de Yotoco, un 60,87% cuenta con el RUT y son numerosos los establecimientos que no llevan su contabilidad, a tal punto que el 72,5% no posee libro contable, solo el 27,5% lo utiliza.

Así mismo el 68,12% de los encuestados manifestó no poseer activos que superen los 2 millones de pesos colombianos dentro de sus establecimientos.

Para los analistas, la cifra indica que la actividad económica predominante se encuentra en las tiendas de barrio y locales pequeños.

“El 45,47% de los establecimientos no cuenta con servicio de internet, de los cuales un 36,41% manifiesta que no lo necesita, el 4,89% afirma que es porque el costo del servicio es muy elevado y un 3,26% dice que en su sector no hay cobertura por parte de los operadores”, señala el informe oficial.

Las necesidades

Las empresas yotocenses manifestaron que esperan de la Cámara de Comercio estrategias de fortalecimiento empresarial en un 46,56%; capacitaciones a la medida en un 35,51%; apoyo en la promoción de las empresas y productos en un 30,43%; acompañamiento en la toma de decisiones en un 16,3%; asesoría en el desarrollo de una plataforma comercial para virtualizar sus servicios en un 15,22% y la realización de ferias comerciales en un 12,51%.