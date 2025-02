Se presentó en la semana que termina la estrategia de Apoyo Socioemocional que se implementará este año en los planteles del departamento, reunión de la que tomaron parte los rectores de las 148 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados.



Con la iniciativa se busca fomentar una cultura de aprendizaje desde la integralidad del estudiante, prevenir la violencia escolar y también evitar la deserción.

“Queremos hacer un ejercicio de algo que yo he llamado Escuelas de Familia. Cuando nosotros hacemos las escuelas culturales, deportivas y todo lo que hacemos con niños y jóvenes, lo hacemos con el fin de poder inculcarles valores. Pero no tenemos como la conexión con los padres de familia, que es fundamental, porque uno puede formar al niño, pero si la familia no ayuda, si la familia es disfuncional, pues difícilmente vamos a poder hacer el trabajo que queremos. Entonces, por eso queremos dar apoyo”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.



La estrategia de Apoyo Socioemocional, que incluye la participación de docentes, padres, madres y cuidadores, integra también las diversas secretarías para tratar de llegar más a las familias y poder ir mejorando ese aspecto psicosocial o psicoemocional que puede mejorar también el desempeño de los estudiantes en los colegios.

El Valle del Cauca es uno

de los departamentos que presenta

un alto índice

de deserción



“La estrategia que plantea la Secretaría de Educación Departamental consiste en la visita de atención a los niños de primero, segundo y tercer grado que presentan algún tipo de problemática en el sentido de tener situaciones familiares personales que les afecta su desarrollo cognitivo”, precisó Nelson Franco, rector de la institución educativa Gabriela Mistral del municipio de Yotoco.