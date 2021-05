En El Dovio hay más de 3 toneladas de maíz dulce por cosechar, 500 cargas de arracacha por distribuir, pepinos y luleras a la espera de ser recogidas, toda esta producción de familias vinculadas a la Asociación de Productores Hortofrutícolas. Roberto Palomino, representante legal de APRHOSEPAS, quien precisó la importancia de las manifestaciones convocadas por los organizadores del paro y la dignificación de los productores, hizo un llamado para la creación de corredores comunitarios para que la comida no se nos pierda.

Lamentó la afectación a importantes procesos adelantados por la Gobernación del Valle como el Plan Frutícola, ValleAgro y otras iniciativas. “Ese trabajo articulado con el sector agrícola se está yendo al tarro, estamos en cosecha y los productos no se han podido sacar, además no hay gasolina. Sí estamos a favor del paro, pero es necesario abrir corredores humanitarios que puedan abastecer las ciudades y que la cosecha no se pierda”, dijo el líder.

A su turno, Nelson Benítez, vocero de la Asociación de Plátano y Banano, ASOPLAYBA, que en el municipio de Trujillo integran 40 familias productoras de plátano, plátano guayabo y guineo, solicitó abrir caminos que permitan llegar a un mutuo acuerdo para abrir los corredores viales para evacuar los productos y evitar que se pierdan.

La secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Maritza del Carmen Quiñones, indicó que se presenta “escasez de alimentos y agua debido a la falta de transporte y gasolina, además hay falta de insumos para el tratamiento del agua. Todos los municipios han sido afectados. Tenemos el caso de Yotoco, El Dovio, Buga, Tuluá, Roldanillo, San Pedro y Calima- El Darién, entre otros, donde están represados productos en riesgo de pérdida. Por eso necesitamos habilitar este corredor humanitario”.

Productos como pollo, carne, huevos, leche, lulo, pepino, tomate, maíz dulce, hortalizas, cilantro y cebolla están en riesgo de perderse.