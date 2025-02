Julián Muriel Andrade, alcalde de Bolívar, dijo que la reunión fue productiva y ratificó el compromiso de los mandatarios para trabajar de manera mancomunada para evitar que haya a futuro inconvenientes. «Algo importante es que no hablamos de dar un parte de tranquilidad, pues podría llevar a la gente a relajarse y no sabemos hasta cuándo se extienda la temporada de sequía y lo que estamos buscando es que no vayamos a tener que acudir al racionamiento», dijo Muriel Andrade a EL TABLOIDE.

Las causas



De acuerdo con el análisis hecho en la reunión extraordinaria, la baja en los caudales que alimentan el embalse es la principal causa del descenso del espejo de agua, razón por la cual se trabajará en el fortalecimiento de las cuencas.

«El balance de la reunión fue positivo y creemos que vamos a tener la capacidad de poder afrontar esta coyuntura que hoy se presenta», dijo el mandatario de los bolivarenses.



Se acordaron reuniones periódicas para hacerle frente a esta problematica ambiental.