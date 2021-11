Para esta fecha en el 2020 el ICBF había reportado 62.184 niñas, niños y adolescentes en proceso de restablecimiento de derechos por amenaza o vulneración y que quizás fueron víctimas de violencia sexual. La violencia sexual contra mujeres persiste y los casos subieron en los últimos años un 19%.

Conversando con mis amigas nos dimos cuenta que muchas hemos sufrido algún tipo de agresión sexual, entendiéndola como “la violación o intentos de violación, así como cualquier contacto sexual no deseado. Por lo general, un ataque sexual ocurre cuando alguien toca cualquier parte del cuerpo de otra persona sin su consentimiento con fines sexuales, incluso si el contacto es a través de la ropa”.

“En algún punto las mujeres siempre hemos sido víctimas de algún tipo de agresión, solo que la vergüenza, creo que el mismo trauma no te deja tan siquiera repetir en voz alta para ti mismo la experiencia, es decir, no somos capaces de hablar de ello. Pero no falta el familiar atrevido (…) El problema es que la sociedad ha normalizado esos comportamientos. Abusos siempre los ha habido, pero ahora por lo menos hay más medios para denunciar o en los que se habla de ello”, expresó una de ellas.

Otra de mis amigas contó que, de niña, una vez en la playa, un hombre la llevó lejitos a ver un pez y le “mandó la mano”. “Cuando te tocan la nalga en el entreno, cuando te miran morbosamente, cuando te dicen piropos cochinos, cuando se exhiben y se tocan en público, cuando en un bus se soban sus partes con tu piel, cuando un compañero se pasa y te soba más de la cuenta”.

Ese es el desahogo de parte de mis amigas y el mío; sin embargo, ninguna expusimos el caso ante las autoridades, tal vez por desconfianza, por temor a la revictimización o por la poca posibilidad de acceder a la justicia en nuestro país. Quizás las estadísticas mienten porque las personas mentimos u omitimos la verdad, pero es una realidad que no podemos ocultar. Es un ciclo que se repite pues esos adultos seguramente fueron abusados también en algún momento de su vida.

Expongo sus casos en anonimato en solidaridad con tantas mujeres que han padecido violencia sexual en el marco de la conmemoración de la No violencia contra la mujer. Y frente a los comentarios desobligantes de algunas mujeres frente a otras, también debemos erradicarlos.