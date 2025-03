En Guadalajara de Buga el proceso de recolección de firmas para lograr que el CNE (Consejo Nacional Electoral) las avale, y de inmediato convoque a elecciones plebiscitarias para que el ciudadano vote SI o NO a la continuidad de Karol Martínez al frente de la alcaldía está en plena marcha.

El proceso se inició con la inscripción del comité pro revocatoria y la audiencia pública donde un magistrado del CNE le dio vía libre a los promotores para que convenzan a los ciudadanos de firmar la solicitud y el propósito final: la salida de la mandataria elegida para un periodo de cuatro años.

Deberán acreditar las firmas de, al menos, el 40% de los votos válidos depositados en la elección del mandatario, en este caso, cuatro mil firmas válidas, seguramente conseguirán el doble.



No estoy de acuerdo con la revocatoria de Karol Martínez, no firmaré la planilla porque la iniciativa no tiene un origen ciudadano por descontento generalizado, al contrario, esta propuesta nace desde las entrañas de la venganza política, así los promotores digan lo contrario, es el espíritu vindicativo de Jhon Harold Suárez Vargas el motor que alimenta este despropósito, donde, por demás, el ex alcalde está en todo su derecho.

La ciudad, sus ciudadanos, serán los únicos perdedores. Los argumentos esgrimidos, como el empréstito que autorizó el Concejo Municipal por 20 mil millones de pesos para gastar -entre otros- en un estudio catastral por 9 mil millones de pesos, así como el cobro de la operación de la PTAR a través del servicio de acueducto y alcantarillado, son temas sobre los que me pronuncié en el Concejo Municipal y me opuse abiertamente, no son motivos para exigir la revocatoria del mandato. El control ciudadano es mejor con veeduría y procuraduría, o la misma fiscalía.



Recogerán las firmas y el CNE convocará a la ciudadanía a elecciones por allá en el último trimestre de este año, si gana el SI entonces se inicia la campaña para elegir al nuevo alcalde. Dos años en elecciones y la ciudad al garete, el nuevo alcalde lo será por un poco más de un año. Pierde Buga, gana la politiquería.