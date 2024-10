Por estos días he pensado mucho en la resolución de conflictos, el conflicto es innato al ser humano y en sociedad siempre ha existido.

A veces no nos entendemos ni a nosotros mismos, así que no debe ser difícil comprender que en la abstracción del ser humano y en nuestras múltiples facetas frente a los demás se encuentran la diversidad de opiniones, creencias, las emociones, pasiones, intereses y necesidades que nos mueven, la comunicación ineficaz, las diferencias culturales, sociales, la historia y experiencias personales, los cambios, el deseo de poder, el miedo, la inseguridad, etc; razones suficientes que hacen que en lugar de que tengamos conexión, hayan desencuentros y conflictos.

Hablando de conflictos, Israel se opone a un “alto el fuego unilateral” en su guerra contra Hezbollah en el Líbano, según las autoridades libanesas los ataques israelies superan los 10 mil. La ONU calcula que alrededor de una quinta parte de la población libanesa ha huido de sus hogares, desencadenando un “traslado forzoso a gran escala” de civiles, lo que constituye un crimen de guerra.

Solo escribirlo es devastador y de pronto no cabe en el entendimiento tal situación.

Históricamente, los colombianos cargamos con un conflicto interno que ha impactado las vidas de todos directa o indirectamente, a pesar del acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana en el año 2016, en el país se incrementaron las zonas con presencia de facciones disidentes de las Farc entre el 2019 y el 2024. Es decir que, contrario a lo que creíamos de disminuir nuestras problemáticas sociales, políticas y económicas, nuestro panorama no mejoró.

Lo más irónico, es que además de todo lo malo que acontece en el mundo, hay quienes desde que se despiertan están peleando consigo mismos y con todos a su alrededor, sufren de diversos delirios internos, creen que algunos los odian, que otros los persiguen, les envidian o les desean el mal.

Ojalá, desde el pequeño lugar que habitamos no pertenezcamos al grupo que todo lo complica sino al grupo que busca soluciones y trata de hacerse la vida más amable, a sí mismos y a los demás.