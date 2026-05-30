¡Ojo al tarjetón! El error que podría dejar su voto sin validez este domingo

A pocas horas de las elecciones presidenciales, las autoridades electorales recordaron a los ciudadanos algunas recomendaciones clave para evitar que su voto sea anulado este domingo 31 de mayo.

Al llegar al puesto de votación, cada elector recibirá un único tarjetón con los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Para que el voto sea válido, deberá marcar únicamente una casilla, preferiblemente con una X dentro del recuadro correspondiente al candidato de su elección.

Uno de los errores más comunes es marcar dos o más opciones, situación que automáticamente anula el voto. También se recomienda no realizar señales que generen dudas sobre la intención del elector.

Si al momento de marcar el tarjetón comete un error, podrá solicitar uno nuevo, siempre y cuando no haya depositado el documento en la urna. El tarjetón equivocado será destruido y se le entregará otro para ejercer correctamente su derecho al voto.

Las autoridades también recordaron que en el tarjetón aparecerán los nombres de los candidatos Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo, quienes se retiraron de la contienda después del cierre oficial de modificaciones. Por esta razón, los votos marcados por ellos serán contabilizados como voto no marcado.

La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Para votar será obligatorio presentar la cédula original, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital. Además, aunque se permite ingresar con teléfono celular al puesto de votación, su uso está prohibido dentro del cubículo electoral.

Finalmente, se recomienda verificar que los datos consignados en el certificado electoral entregado al finalizar la votación correspondan correctamente a los del ciudadano.