Los octavos de final empezarán desde este sábado y se jugarán dos partidos por día hasta el martes, cuando quedarán definidos los ocho clasificados a los cuartos de final.

Luego de que se conocieran los resultados de los ocho grupos, estos son los partidos que se jugarán en los octavos de final (en hora de Colombia).

• Países Bajos vs. Estados Unidos: sábado 3 de diciembre (10:00 a. m.)

• Argentina vs. Australia: sábado 3 de diciembre (2:00 p. m.)

• Francia vs. Polonia: domingo 4 de diciembre (10:00 a. m.)

• Inglaterra vs. Senegal: domingo 4 de diciembre (2:00 p. m.)

• Japón vs. Croacia: lunes 5 de diciembre (10:00 a. m.)

• Brasil vs. Corea del Sur: lunes 5 de diciembre (2:00 p. m.)

• Marruecos vs. España: martes 6 de diciembre (10:00 a. m.)

• Portugal vs. Suiza: martes 6 de diciembre (2:00 p. m.)

Octavos de final del Mundial Qatar 2022

Entre los clasificados hay sorpresas como la presencia de Australia, Senegal, Japón, Marruecos y Corea del Sur. Estas selecciones dejaron en el camino a rivales difíciles y quieren seguir haciendo historia.

Argentina, que llegó siendo una de las favoritas, se enfrentará con Australia, una de las selecciones que más sorprende en este Mundial porque llegó por reclasificación y le ganó el lugar a Túnez y Dinamarca.

Brasil, la otra favorita por parte de Suramérica, jugará en la siguiente fase con Corea del Sur, una selección que pasó tras una apasionante última jornada y que ha mostrado buen juego, pero no tiene experiencia en estas fases finales.