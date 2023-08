Hace treinta años se dio inicio en Colombia a la creación de los canales locales de televisión, una apuesta para impulsar nuevos talentos y establecer medios que acercaran al ciudadano del común a la realidad de su entorno.

Fue así como en una buena cantidad de municipios colombianos salieron señales irradiadas, empleando las famosas antenas de aire con el sistema VHF, llevando a la gente noticieros, magazines, espacios de humor, deportes y trasnsmisiones en vivo.

Después de tres décadas la mayoría de estos esfuerzos locales sucumbieron ante los altos costos de los servicios públicos, el paso avasallante de la tecnología y hasta los hábitos de consumo en los hogares.

Uno de los quijotes que sobrevive en esa tarea, lo encontró EL TABLOIDE en el municipio de Bugalagrade, justo cuando se aprestaba a montar sus equipos, para transmitir el acto inaugural del puente de La Bamba, la obra más esperada por los habitantes de la Tierra del Ébano en los últimos 12 años. Se trata de José Jesús

Alegría, un hombre de humildad a flor de piel y que se declara guabinero de pura cepa.

Rápidamente esculca en su memoria para contar que hace 30 años le propuso al alcalde de la época, Roberto Arana, aprovechar la posibilidad de una línea de televisión comunitaria que se promovía para los municipios. “Ellos no tenían todos los equipos, yo contaba con algunos y empezamos a transmitir con un grupo de jóvenes”, precisa Alegría.

El primer gran reto

“En esa misma época le propuse al alcalde Arana trans-mitir las fiestas municipales y recuerdo que el director de la Casa de la Cultura me dijo que él podía conseguir los recursos con unos políticos, pero yo me opuse, pues no quería deberle favores a nadie y fue entonces cuando visité a doña Rosalba Roldán, gerente de la Cooperativa Avancemos, quien de inmediato me dijo cuente con el patrocinio y podría decir que ahí arrancó esta historia” expresa.

En la lucha diaria

Añadió que no ha sido una tarea fácil y mucho más ahora cuando hay una competencia de la televisión satelital, las plataformas digitales y cuando la inmediatez marca el derrotero de las informaciones.

“Seguimos día a día para mantenernos al aire, hoy lo hacemos en la redes redes sociales pues hace varios años el equipo transmisor UHF sufrió serios daños por una descarga eléctrica y trabajamos para restaurar la señal irradiada, especialmente para los campesinos que esperan nuestros contenidos”, afirma este emprendedor de los medios en la región.

Los malos y buenos momentos

No duda un segundo que en treinta años de trabajo la noticia más difícil de cubrir fue la tragedia de adenla gredia de Armenia, pues ese terremoto dejó imágenes dantescas que no se borran de la memoria facilmente.

También recuerda con tristeza el cubrimiento de una noticia de una buseta de servicio intermunicipal en el sector del Overo. Ese día, al llegar al sitio, había varias personas fallecidas y cuando todo el grupo periodístico de Río TV cubría la información, apareció un joven y exclamó que al otro lado había más muertos y la conmoción aumentó cuando se enteró que uno de esos cuerpos era el de su progenitora. “Ese momento fue dramátco, pues el joven se desvaneció entre el llanto y el dolor”.

Aunque ha cubierto muchas fiestas y momentos de alegría, José Jesús, la imagen viva de la televisión bugalagrandeña, considera que la mejor noticia, fue haber podido llevar a través de su canal la eucaristía durante los días de encierro de pandemia. “Fue una época de pruebas para todo y un desafío del que por fortuna salimos avante y aquí estamos en la lucha llevando el día a día de este pueblo que llevo en mi corazón”.