“Me amenazó que su novia me iba a demandar por ponerla en las redes, la verdad todo esto lo estoy haciendo porque siempre me quedé callada, estamos acostumbrados a la violencia desde siempre”, explicó María del Pilar Jaramillo sobre su relación con Ricci.

Aunque esta denuncia la realizó en el 2017, tras el crimen de Luz Mery Tristán, volvió a salir a luz, por la investigación que se adelante en contra del asesino de la deportista, pues Ricci al parecer tiene posibles antecedentes de comportamiento violento.

Según su exesposa, la relación con Ricci estuvo marcada por graves episodios de abuso emocional y físico, razones por las que decidió, en su momento, exponer la situación y no quedarse callada.

“Él me pegó muchas veces, me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití, llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme”, precisó en su momento, Jaramillo.

Además, la mujer también mencionó, que Ricci le reprochaba que lo único que ella quería era el dinero de él: “Y lo que hoy ya me sentí decidida fue con la amenaza de demanda y además que diga que lo único que quiero es el dinero. ¿Me pregunto cuál dinero?”, subrayó la exesposa del asesino.

De igual forma, destacó que, en algún momento, Ricci, casi la asesina y por eso decidió alejarse completamente de él.

“Yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo, yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable”. “Ya no me importan las consecuencias, yo sé de qué eres capaz, pero ya no te tengo miedo”, concluyó Jaramillo.

Las amigas de la ex sentían su “mala vibra”

En el mismo perfil de Facebook, donde María del Pilar Jaramillo hizo pública su situación en el año 2017, entre los cientos de comentarios que amigos y familiares le dejaron en señal de apoyo por su valentía y decisión, se encuentra el de una amiga llamada Sara Becerra, quien expresó lo que sintió el día que la mujer contrajo matrimonio con Ricci.

“Estoy muy feliz que por fin te sientas libre, no solo por el divorcio sino porque tú corazón lo soltó también, estoy muy orgullosa de ti por lo que hiciste, eres un ejemplo a seguir, no solo por tener el coraje de hablar lo que muchas callan sino porque la mayoría de mujeres maltratadas, emocional y físicamente, sentimos, que se debe callar para no perjudicar una imagen y eso está mal, al agresor hay que delatarlo.

Para finalizar y por fin te lo puedo decir ahora más que nunca entiendo porque el día de tu matrimonio con él, yo salí tan triste y se lo dije a mi esposo ese día, que sentía una vibra negativa en él, y mi esposo, que te quiere también, me dijo que él nada que ver para ti. Y esa fue nuestra conclusión, imagínate hoy te lo cuento con pesar porque esperé estar equivocada pero cada día me di cuenta que mi corazón que te ama tanto me había dicho la verdad, que tú no aceptabas y que hoy finalmente llena de valentía aceptaste”, expresó en su momento su amiga.

Cabe mencionar que, tras el crimen de Luz Mery Tristán, Andrés Ricci se encuentra capturado por las autoridades y no aceptó cargos por el delito de feminicidio agravado y porte ilegal de armas, a pesar de las pruebas en su contra, pues al parecer buscan negociar con la Fiscalía.