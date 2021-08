El chisme deportivo de la semana. Se conoció que Nacional, el equipo paisa, que le debe a Cortuluá nada menos que 5 millones de dólares más intereses, por la transacción del jugador Fernando Uribe, podría quedar por fuera de la Liga WebPlay porque decidió ponerle una tutela a la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y Cortuluá…¡Añañaiii!

Esta acción podría traer graves consecuencias para Nacional, ya que viola los estatutos de la FCF y podría ser desafiliado de la misma, lo que significa que no competiría en ninguno de los torneos de la Federación. Nacional no quiere pagarle a Cortuluá y están todos colgados del horizontal…¿Cuánto tiempo aguantarán?

Muy buena sensación de seguridad ha dejado entre las personas que diariamente hacen deporte entre la transversal 12 y la nueva terminal de transportes, la vigilancia motorizada de la Policía Nacional. Los caminantes inician su recorrido desde las 5 de la mañana..¡Ya es un río humano!

Los propietarios de viviendas para arrendar continúan teniendo problemas con sus inquilinos que aprovechan la opción que les brinda Brilla para, con el recibo de la energía, sacar mercancías en los lugares autorizados, pero cuando cambian de residencia le dejan la deuda al dueño de la casa que tiene que hacer gestiones ante la Compañía de Electricidad para que le bajen la culebra del sistema…¡Añañaiii!

Esta situación no es nueva y las quejas no cesan. ¿Cuál será la razón para que Brilla, la empresa que otorga el crédito, no tenga en cuenta la opinión del dueño de la casa si queda automáticamente como codeudor?…¡A mejorar el sistema, pues!

Desde hace 15 días nuestra querida columnista Mayra Alejandra Daza Becerra está celebrando la llegada de su primogénita Martina… Felicitaciones y abrazos a la familia y besos a la bebé.

La vía entre Guacarí-Ginebra-Cerrito se ha convertido en un atracadero mortal. Ya son varias las personas, entre ellas mujeres, que han sido víctimas de los bandidos que les han hurtado sus motocicletas y vehículos a mano armada. Transitar en horas de la noche es arriesgar la vida y sus pertenencias. Tristemente la vigilancia policial es muy escasa, lo que es aprovechado por los maleantes para cometer sus fechorías…¡La queja no es nueva y no hay solución a la vista!