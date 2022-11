Lo que sería un grave caso de violencia de género se conoció en la noche del martes, luego de que se hiciera viral un video en redes sociales donde, aparentemente, el periodista Juan Fernando Barona, quien trabajaba en el informativo de televisión Noticias Uno, golpea a una mujer dentro de un ascensor.

Se trata de una cámara seguridad en la que se evidenciaría que el comunicador somete a la señalada víctima en el piso, la intenta callar a la fuerza y le propina varios puños, mientras otro hombre lo acompaña, le entrega unas maletas y unas llaves. En el registro se indica que el hecho ocurrió el pasado viernes 14 de octubre, a las 10:44 de la noche.

Uno de los usuarios de Twitter que dio a conocer el video fue Sebastián Rodríguez Zamudio (@Soy_Zamudio_), quien expresó: “Este es Juan Fernando Barona (@juanferbaro) periodista de @NoticiasUno. El pasado 15 de octubre agredió a esta mujer como se ve en el video. Las agresiones la dejaron con 8 días de incapacidad! @NoticiasUno @DCoronell, este señor NO puede seguir en el canal! @SomosJacarandas (sic)”.

De lo que captó la cámara de seguridad, hicieron eco @SomosJacarandas, una cuenta en la que aseguran que hacen activismo digital y movilización social, y donde hacen públicos hechos de violencia de género.

“@NoticiasUno Exigimos acciones INMEDIATAS. Su periodista Juan Fernando Barona, que estuvo recientemente en Egipto cubriendo a Petro en la reunión de Naciones Unidas sobre Cambio Climático- COP 27, habría violentado a su pareja”, publicaron en un hilo en la red social.

Agregaron que quien sufrió la agresión era una extranjera que, al parecer, fue la compañera sentimental del comunicador y a la que incapacitaron tras lo ocurrido.

“La víctima es una mujer brasileña que dice haber tenido una relación amorosa con él durante cuatro meses. Según ella, después de la golpiza que habría sufrido, quedó con una incapacidad de 8 días. Según lo que se puede ver, Barona habría estado con un amigo, Nicolás Vergara (sic)”, trinaron.

Indicaron que previo a la agresión, los tres tuvieron un altercado en un establecimiento de venta de licor, y que el otro hombre que estaba presente en el ataque, también atacó a la mujer.

“Ambos la habrían golpeado brutalmente y halado del pelo arrastrándola por el piso. Según los hechos de la denuncia, la pareja tuvo una discusión en un BBC donde él la habría agredido verbalmente. Ella tuvo la valentía de poner la denuncia y una Comisaría de Familia le reconoció una medida de protección para que él no se le acerque ni compartan ningún espacio público o privado. No se puede normalizar la violencia contra las mujeres. Tomen medidas”, concluyeron en la publicación.

Periodista de Noticias Uno fue retirado por presunto caso de violencia de género

0 seconds of 53 secondsVolume 90%El gerente del informativo de televisión, Jorge Acosta, publicó en su cuenta oficial de Twitter que Juan Fernando Barona ya no formaba parte de ese medio de comunicación al conocerse las imágenes del caso de maltrato en el que está involucrado.

Luego de que se hiciera viral el video, Barona se refirió a lo sucedido en su cuenta de Twitter: “Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos. Sin embargo, como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. * No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados (sic)“.

En el mencionado documento se permite ver las conclusiones del examen que le practicaron en la entidad, donde se indica que: “Mecanismo traumático de lesión: Corto contundente. Incapacidad médico legal PROVISIONAL QUINCE (15) DÍAS. Debe regresar a nuevo reconocimiento médico legal”.

Imagen del documento de Medicina Legal que publicó Juan Fernando Barona. Imagen: Captura de pantalla

Tras conocerse este hecho, el gerente de Noticias Uno, Jorge Acosta, publicó en su cuenta oficial de Twitter que el comunicador ya no estaba vinculado a ese medio de comunicación.

“A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte de @NoticiasUno. Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso (sic)”, trinó.

Agregó que como el periodista se encontraba en Egipto, cubriendo la participación del presidente, Gustavo Petro, en la COP27, tenía que regresar de inmediato.

“Por encontrarse en el exterior cubriendo una gira presidencial, recibió instrucciones de regresar al país en la siguiente escala (sic)”, indicó.

De hecho, los encargados de prensa del jefe de Estado, hacia las 2:38 de la mañana del miércoles en Colombia, publicaron un comunicado en el que confirmaban el retorno del periodista desde África.

“A raíz de las denuncias de violencia de género conocidas en contra del periodista Juan Fernando Barona, la Presidencia de la República se ha comunicado con Noticias UNO y su directora para informarle que este colaborador será apartado del grupo de periodistas que cubren al presidente. El proceso para su regreso será asumido por el medio de comunicación y la embajada de Colombia en Egipto quedará encargada de cualquier requerimiento adicional del ciudadano”, informaron.

Por lo ocurrido, la presentadora de ese noticiero, Mónica Rodríguez, reprochó lo ocurrido en la misma red social: “Ningún tipo de violencia se puede justificar. Rechazo tajante y contundentemente la agresión de la que fue víctima la pareja de mi compañero de noticias. #NiUnaMás (sic)”.

En la misma vía se manifestó Juliana Ramírez, una experiodista de Noticias Uno: “Una agresión a una mujer NUNCA es un caso privado. Rechazo absoluto. Que le caiga todo el peso de la ley. Esos videos son horrorosos!!! Estoy segura de que @NoticiasUno tomará medidas al respecto y esto no se quedará así. Mi solidaridad con la víctima”.

Igualmente expresó Johana Fuentes, editora General Adjunta de la emisora La W Radio, y también exreportera de ese medio de comunicación: “Trabajé en Noticias Uno y sé el compromiso en contra de la violencia de género. Hasta hay una sección en el noticiero dedicada a eso. Esto es inaceptable y no puede pasarse por alto. Toda mi solidaridad con la víctima y que se haga justicia”.