El hecho sucedió frente al parque principal, a pocos metros de la Alcaldía

El presunto agresor fue capturado por la Policía y, al parecer, no aceptó los cargos

De inmediato la confusión se apoderó del lugar, ubicado frente al parque principal de este municipio, a escasos 100 de la Alcaldía, pero como pudieron trasladaron a la víctima, identificada como Giovanny Andrés Valencia, hasta el Hospital Kennedy, localizado muy cerca del lugar de los hechos, pero de inmediato fue remitido hasta el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, de donde fue llevado hasta la Clínica San Francisco, donde lamentablemente falleció hacia la 1:30 de la madrugada del miércoles 2 de noviembre.

Muy conocido

Así era la víctima. Una persona bastante popular, carismá-tica y que gozaba del aprecio de quienes le conocieron, que no eran pocos. “Era un hombre muy alegre, que irradiaba esa energía en el lugar que se encontraba”, manifestó uno de sus allegados. Una vez se conoció el hecho, los múltiples mensajes de condolencia no se hicieron esperar, no solo en Riofrío, sino desde distintas partes de la región y el departamento.

DATO: 40 años era la edad de la víctima de este nuevo homicidio perpetrado en este municipio.

Capturado

Minutos después de que se registrara esa acción criminal, las autoridades policiales lograron la captura de un hombre que estaría implicado en ese homicidio. El sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente pero, al parecer, no habría aceptado los cargos que le imputaron.

De Giovanny Andrés, de 40 años de edad, quien era conocido entre sus amigos como ‘Cantalisia’, se pudo establecer que estaba casado y era padre de un hijo. Al mismo tiempo, era reconocido comerciante junto a su padre, en esta localidad, donde sus amigos le tributaron una emotiva despedida, incluso, su féretro fue recibido la noche del miércoles con una gran caravana.