Este domingo 9 de febrero, se confirmó la renuncia de Susana Muhamad al cargo de ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tras las tensiones ocurridas en el consejo de ministros del pasado martes, 4 de febrero.

La decisión de Muhamad se produce luego de que, en una transmisión televisada, expresara su desacuerdo con la presencia de Armando Benedetti en el gabinete. “Como feminista y como mujer no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti, y yo no soy la que voy a renunciar porque no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno”, afirmó en su intervención.

Sin embargo, días después de esa declaración, la ministra presentó su carta de renuncia, poniendo fin a su gestión en el Ministerio de Ambiente. Su salida se suma a una serie de cambios recientes dentro del Gobierno, que han evidenciado divisiones internas y tensiones entre los altos funcionarios.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre quién reemplazará a Muhamad en la cartera ambiental ni sobre las razones exactas de su salida. Se espera que en las próximas horas el Gobierno brinde más detalles sobre el impacto de esta decisión en la agenda ambiental del país.