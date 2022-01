El ministro reiteró que la decisión de volver obligatoria la vacuna para un determinado grupo de trabajadores no va en detrimento de sus derechos.

A la pregunta: ¿puede un empleador despedir a alguien, que ya esté trabajando, por no estar vacunado? El ministro respondió que los nuevos lineamientos no implican un cambio a las normas ya existentes.

Igualmente manifestó que un empleador no podrá despedir a un trabajador que no esté vacunado, pero, insistió: sí podrá exigir la vacunación obligatoria para los nuevos empleados.

“Aquí no estamos cambiando el Código Sustantivo de Trabajo. No estamos creando una nueva causal de despido con justa causa, tendría que hacerlo el Congreso de la República. Simplemente es para cuando inicie el trabajo sí pueda pedir el carné de vacunación”, explicó.

El ministro manifestó que, tal como lo expresa la circular, la vacunación será obligatoria para todo empleado que esté en contacto con público, aunque aclaró que, en los próximos días, el ministerio ampliará y profundizará la circular.

“No quiero precisar, una a una, las actividades. Me acojo a la resolución del Ministerio de Salud, para ir en esta primera etapa. Seguramente ampliaremos la circular. Seguramente muchas de las actividades se tendrán que someter a esto”, especificó.

El funcionario manifestó que será suficiente el certificado de vacunación con una sola dosis para que los empleadores puedan contratar a los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo estableció el miércoles la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID -19 para los empleados de eventos y lugares abiertos al público.

Según la circular 003 del 12 de enero de 2022, y como el Gobierno ya estableció la necesidad de presentar la inmunización completa para los clientes que deseen participar en eventos o asistir a restaurantes, discotecas y otros sitios culturales, dichos lugares también deben “tener en cuenta la obligatoriedad en el cumplimiento del esquema de vacunación para quienes trabajen en los establecimientos abiertos al público”.

Lugares como bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, cines y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y toda actividad que implique atención al público.