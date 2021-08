Los costos los asumirá Estados Unidos, según anunció el embajador de ese país en Colombia.

Lo que se busca es que puedan permanecer en suelo colombiano mientras se regularizan su situación migratoria y pueden irse a Estados Unidos.

El presidente Iván Duque confirmó en la tarde de este viernes que Colombia acogerá temporalmente a ciudadanos de Afganistán que eran aliados de Estados Unidos y que deben abandonar su país debido a la crisis que vive esa nación de Medio Oriente tras la vuelta al poder de los talibanes.

“Colombia también se une al grupo de países aliados que van a ofrecer apoyo a los Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que le prestaron ayuda a los Estados Unidos por años y que están en proceso de hacer un registro y un traslado migratorio a ese país, para que estén en Colombia temporalmente”, aseguró Duque.



El jefe de Estado también reveló que EE. UU. asumirá los costos de sostenimiento durante el tiempo en que ellos estén en el territorio nacional.



Entre tanto, una fuente de la Casa de Nariño explicó que ninguno se va a quedar a vivir en Colombia y que no es población vulnerable.

Duque aseguró que este gesto humanitario se hace por el apoyo histórico que el país norteamericano le ha brindado a Colombia. “Nos ha unido la defensa de la democracia, nos ha unido también la defensa de los derechos humanos, nos ha unido también la defensa de los derechos de la mujer y nos ha unido atender a las personas en estado de necesidad”, advirtió Duque.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, agradeció este apoyo y reiteró que ambos países son grandes amigos desde hace 200 años.

“Colombia es un gran amigo de Estados Unidos y le agradecemos que haya respondido a la llamada para proporcionar apoyo humanitario a los ciudadanos afganos que trabajaron con nosotros para difundir la democracia y la libertad en una región donde esos valores fundamentales, apreciados por nuestros dos países, escasean”, afirmó el diplomático.

Ambos gobiernos están en proceso de definir cuándo llegarán los afganos, cuántos serán y dónde se hospedarán.

Con esto, Colombia se suma a Albania, Canadá, México, Uganda, Catar y Kuwait, que ya han aceptado recibir a miles de colaboradores afganos de Estados Unidos mientras completan el proceso de su visa. Varios miles de afganos irán a Estados Unidos, país con el cual colaboraron durante los 20 años de la guerra ya sea como intérpretes o en otras tareas.

De otro lado, el país sigue recibiendo a migrantes venezolanos, con quienes se adelanta un proceso de regularización para 1,8 millones; así como haitianos y africanos que salen de sus territorios en busca de un mejor futuro.

Tras el retorno de los talibanes al poder, Washington extendió a militantes de derechos humanos, oenegés y periodistas la evacuación de personas que dicen temer represalias del nuevo gobierno. “Estados Unidos está trabajando en todo el mundo para cumplir con nuestra obligación con los afganos”, señaló por su parte el embajador Goldberg.

Rescatan a estadounidenses

Adicionalmente, el país norteamericano rescató a 169 de sus nacionales que estaban fuera del aeropuerto de Kabul y que no podían acceder al lugar para ser evacuados.



El presidente Joe Biden dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que, en virtud del arreglo alcanzado con los talibanes, los insurgentes están dejando pasar por sus puestos de control a aquellas personas que tienen un pasaporte de EE. UU. para llegar al aeropuerto, pero que había 169 ciudadanos que no habían podido alcanzarlo.



El mandatario atribuyó este problema a los miles de afganos congregados en las inmediaciones del aeropuerto en un intento desesperado por subirse a uno de los aviones de evacuación.



Biden explicó que las autoridades estadounidenses tratan de ver cómo abordar el problema de los miles de afganos que están cerca del aeródromo que no aparecen en ninguna lista prioritaria de EE. UU. para sacarlos fuera de Afganistán.



El portavoz del Pentágono, John Kirby, afirmó también que las fuerzas de EE. UU. han aumentado su capacidad y “más fuerzas” para actuar más allá de los muros del aeropuerto.

“Si se necesitara hacer algo más para ayudar a los estadounidenses u otras personas en riesgo que debamos traer al aeropuerto, examinaremos opciones”, apuntó.

Fuente: Eltiempo