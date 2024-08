¡Gracias Yeison López !

¡Gracias por la medalla de plata 🥈!

¡Gracias por no rendirte cuando tuviste que huir de tu casa!

¡Gracias por no rendirte cuando tuviste depresión!



¡GRACIAS POR NO RENDIRTE! 😭🇨🇴pic.twitter.com/1OU1B9Nn54