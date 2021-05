Según lo informado, Leonardo Fabio Sánchez Quintero, de 27 años de edad, se movilizaba por la carrera séptima, es decir, la vía principal de esta localidad, en compañía de un amigo, cuando de repente se estrelló contra otro motociclista que, al parecer, viajaba a alta velocidad.



Tras el impacto, los ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al hospital Nuestra Señora de los Santos de este municipio y de ahí remitidos a un centro asistencial de otra ciudad, donde, por las múltiples lesiones sufridas, falleció Sánchez Martínez minutos después de haber ingresado.



De acuerdo con algunas versiones recogidas por las autoridades, pero que son materia de investigación, el motociclista contra quien colisionó la víctima, efectuó una presunta maniobra que habría generado el accidente.



Sobre Sánchez Quintero se informó que laboraba, desde hace 4 años, para la empresa Cervalle y en la actualidad estudiaba en la Corporación Universitaria Uniminuto, estable-cimiento en el que cursaba séptimo semestre se psicología.



Sánchez Quintero, quien vivía con su abuela y permanecía soltero, sus más cercanos lo recuerdan como una persona que alegre, humilde, servicial y con deseos de superación y muchos sueños.



Dentro de sus pasiones estaba el fútbol, pues no sólo le gustaba verlo sino practicarlo, no en vano hacía parte del equipo de la empresa para la que trabajaba, cuyos integrantes no salen del asombro por la pronta partida de este joven.



La alegría que irradiaba Leonardo Fabio es tal vez una de las razones por las cuales, familiares y amigos, están hoy sumidos en una profunda tristeza y aunque la respuesta de las autoridades no les devolverá a su ser querido, sí esperan respuestas concretas.