“Necesitamos que las ambulancias puedan llegar a los municipios, que el oxígeno entre a los hospitales, necesitamos hacer unos cordones en los cuales llevemos alimento a las avícolas, hay más de 40.000 gallinas que si pasamos un día más sin alimentarlas se nos van a morir, igual que el sector porcícola. Este es el momento de ya levantar todas las barricadas y que trabajemos unidos para decisiones a futuro”, dijo la mandataria, luego del anuncio del presidente Iván Duque sobre el retiro del proyecto de Reforma Tributaria del Congreso de la República.

Se trata de una decisión importante si consideramos que no es ético aplicar impuestos a una clase media asfixiada y a los alimentos en momentos en que los ciudadanos viven las afugias derivadas de la pandemia, luchando para sobrevivir.

De ahí que insistió en la necesidad de recuperar las actividades. “Ya necesitamos retomar la ciudad, ya necesitamos abastecer los supermercados, hoy hay filas enteras en los mercados en los cuales no hay huevos, pollo, carne, porque no han podido los campesinos bajar sus productos y no han podido sacarlos de los municipios, ahora necesitamos que los organizadores nos ayuden a desbloquear la ciudad y a volver a abastecer y poder llevar el oxígeno a los hospitales. Necesitamos llevar la ciudad a la normalidad”, concluyó.