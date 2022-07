Justamente en ese momento comenzaron los problemas de salud, según relata la madre de la mujer muerta. Asegura que desde el centro estético ignoraron durante varias horas sus llamados de auxilio por los terribles dolores que estaba padeciendo su hija.

“Ella empezó a empeorar como a las 12 de la noche y yo comencé a llamar al anestesiólogo, pero me ignoró. Solo hasta las tres de la mañana me contestó. Le dio mucho dolor, se le inflamó una nalguita y se desmayó como siete veces, en la última se me estaba quedando”, relató la madre de la joven a Blu Radio.

Dice además que en ningún momento estuvo de acuerdo con el procedimiento estético porque había escuchado que se trataba de un especialista inexperto. “Todo me pareció muy raro, él no la vio personalmente ni le mandó exámenes ni electrocardiogramas”, expuso.

“A ella le dieron tres infartos. Este doctor no puede volver a cometer estos mismos errores con otra paciente. No es justo que hagan esto, es una negligencia médica, no debió dejarla salir (de la clínica)”, añadió la madre de Michel Suárez. La joven era madre de una niña de tres años.

Las autoridades locales no se han pronunciado sobre este presunto nuevo caso de negligencia en procedimientos estéticos.