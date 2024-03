Según lo establecido, el atleta oriundo de Andalucía, identificado como Jorge Humberto Zambrano Tole, participaba en la competencia Xseries Tri Fest San Andrés 2024, y cuando se encontraba en plena prueba de natación, entre Jonhy Cay y la isla, sufrió un percance de salud.

Fuentes no oficiales indicaron que, uno de los jetski que la organización contrató para los primeros auxilios, intentó ayudarlo a unos 300 metros de terminar el segmento de natación, pero que Zambrano decidió seguir participando.

Las autoridades creen que la causa del deceso fue infarto fulminante, lo cual llenó de tristeza a los demás participantes de la triatlón, quienes lo conocieron en actividades anteriores a la carrera.

Cabe resaltar que el cuerpo del andaluz fue encontrado sin vida flotando en el mar, a pesar de que múltiples personas realizaron maniobras para salvarle la vida.

La Federación Colombiana de Triatlón, edecoltri, dio su sentido pésame a los seres queridos de Zambrano y aseguró que las autoridades trabajarán para esclarecer los hechos. “Con profunda tristeza lamentamos informar el fallecimiento de JORGE ZAMBRANO TOLE, uno de nuestros triatletas, durante la competencia de Trifest 2024 en San Andrés”, afirmaron en un comunicado publicado a través de las redes sociales.

Cabe resaltar que la última publicación que Zambrano hizo a través sus redes sociales se podían apreciar los implementos que usaría en la competencia en la que perdió la vida, como su uniforme, asegurando que ya estaba listo para la carrera.

“No se comunicaron conmigo”

Por su parte, la esposa del hombre fallecido, Lis Dayan Clavijo, en un mensaje escrito en sus redes sociales expresó molestia por la falta de comunicación de los organizadores del evento.

“Soy la Esposa de Jorge Zambrano y nadie del evento se ha comunicado conmigo, es una irresponsabilidad la realización de este evento, pido el favor a las personas que están allá me envíen toda la información que tenga de esta negligencia. En el transcurso de la tarde voy a viajar porque no pude conseguir un vuelo inmediato. Jorge era el papá de un niño de 1 año, no es posible que este tipo de cosas sucedan, como hacen un evento de este tipo sin todas las garantías para sus participantes”, escribió textualmente la mujer.

Las autoridades de la isla manifestaron que investigan las causas de la muerte de este hombre de 34 años de edad, y las responsabilidades de la empresa organizadora de la carrera.