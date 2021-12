Tras retirarse del Ejército, empezó labores con la Fiscalía Nacional de la Nación, época en la que aprovechó para prepararse como técnico en criminalística, estudió enfermería y finalmente Tanatología Forense en la Universidad San Luis Gonzaga del Perú.

Actualmente está vinculado a la Oficina de Medicina Forense desde el año 2020 de Tuluá.

¿Qué quería ser cuando joven?

Siempre estuve rodeado de música, siempre me ha apasionado y siendo enfermero me vinculé en las actividades cívico y militares en las que había música, guitarras, payasos; siempre estuve ligado al arte.

¿Cómo se vinculó con la música?

En Vélez (Santander) tuve un negocio con tarima donde se presentaban artistas y yo era el presentador. Los contrataba y en ocasiones cantaba mis canciones, y ese fue mi inicio como artista.

¿Cuál fue su primera canción?

En el 2017 escribí mi primera canción “La vida es así”, un tema que tiene mucho de mi vida personal y que fue inspirada en la población inmigrante, especialmente Venezuela. Cuando yo veía familias por carreteras, con ancianos y niños sufriendo, entonces escribí esta canción que habla de la persona que tuvo que sufrir, llorar, perseveró, siguió, luchó hasta lograr una estabilidad superando muchas adversidades.

Ahora tiene una nueva canción “Me pude separar” ¿qué expectativa tiene?

Esta canción la escribí en seis horas, precisamente cuando me estaba separando y por eso tiene una letra picantica, pero no era mi caso, si no de una familiar que también estaba pasando momentos difíciles en su relación sentimental por ser tan tóxica. Con el paso de las semanas y de diálogos con mi esposa, no me separé y ahora somos más felices.

¿Cómo le ha ido con la canción?

El tema musical se grabó con muy buenos músicos, tiene del Charrito Negro y de otras agrupaciones de la región. Lo grabamos en el estudio de El Gato, músico de gran trayectoria, integró Los Cuyanos y ahora tiene su estudio HRecords y el próximo paso es la grabación del video que lo vamos a hacer con Ilusión Producciones para subirlo a la red en la primera semana de diciembre.

¿Proyectos para el 2022?

Una gira por Ecuador, Panamá, Perú y Chile con Segundo Rosero. Contacto al teléfono: 3148978485