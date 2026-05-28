Estos son los 3 datos de hoy

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el ministro de Educación, Daniel Rojas, protagonizaron un fuerte cruce por el proyecto de la Universidad del Oriente, una iniciativa para ampliar el acceso a educación superior pública en el oriente de la ciudad.

La polémica comenzó luego de que el ministro acusara a Eder de “mentirle a la ciudadanía” sobre los avances del proyecto y asegurara que el Gobierno nacional ya tiene listos los recursos, pero que la Alcaldía no ha entregado el lote para iniciar las obras. En respuesta, el mandatario caleño rechazó el tono del funcionario y afirmó que ya existe un terreno identificado y que se adelantan revisiones técnicas para viabilizarlo. “Ministro, serénese. Los hechos no necesitan agresiones ni gritos”, respondió Eder.

Un collar con inteligencia artificial promete interpretar ladridos y maullidos de perros y gatos para identificar posibles emociones o necesidades de las mascotas.

Aunque la herramienta ha generado curiosidad, expertos aseguran que la comunicación entre humanos y animales sigue dependiendo principalmente de la convivencia y las rutinas compartidas.

“Queremos sentar un precedente”: Claudia López denunció presunta participación en política del presidente Petro a favor de Iván Cepeda. La candidata aseguró que entregó pruebas sobre supuestas intervenciones indebidas y afirmó que “ni este ni ningún presidente puede violar las garantías electorales”.