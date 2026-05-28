Bebé de 6 meses murió tras presunto abuso

La bebé ingresó de urgencia al Hospital San Rafael en estado crítico durante la tarde del martes. Según confirmó la secretaria de Salud del Tolima, Ingrid Katherine Rengifo Hernández, la menor presentaba “fracturas, traumas en sus extremidades y señales compatibles con abuso”.

“Llegó en una condición muy difícil”, afirmó la funcionaria, quien explicó que fue activado de inmediato el protocolo de Código Blanco para víctimas de violencia sexual.

Pese a los esfuerzos médicos, la menor falleció sobre el mediodía de este miércoles debido a la gravedad de las lesiones.

Tras conocerse la noticia, el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, reaccionó con contundencia: “Hoy tenemos que entregar una noticia lamentable. La niña Mía Khataleya falleció a las 12 del día. Esto es un asesinato”, expresó.

El mandatario confirmó además una recompensa de 10 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables.

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía Judicial y la Fiscalía realizan entrevistas a familiares cercanos de la menor, incluida su madre, para esclarecer lo ocurrido.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también lamentó el caso y aseguró: “Nos duele el alma. La niña de tan solo seis meses hoy perdió la vida. No soportó la crueldad de un acto que jamás debió ocurrir”.

El caso ha generado indignación nacional y reabrió el debate sobre la violencia contra menores en el país.