Esta es la cuantiosa suma que Cali desembolsó por información para capturar delincuentes

La Alcaldía de Cali confirmó que entre enero y marzo de 2026 se pagaron 114 millones de pesos en recompensas a ciudadanos que suministraron información clave para combatir diferentes estructuras criminales que operan en la ciudad

El anuncio fue realizado durante la rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, donde las autoridades destacaron que estos aportes ciudadanos han sido fundamentales para avanzar en investigaciones, capturas y operativos contra organizaciones delincuenciales.

Según explicó la subsecretaria de Seguridad de Cali, Natalia Zuluaga, ocho personas recibieron pagos económicos tras colaborar con datos que permitieron la captura de 24 presuntos delincuentes vinculados a distintos delitos.

“Este es un recurso muy valioso para mejorar la seguridad en Cali. El fondo de recompensas parte de la base social donde la información es el principal motor para la judicialización”, aseguró la funcionaria.

De acuerdo con la Administración Distrital, la información entregada por ciudadanos permitió realizar allanamientos, desarticular bandas criminales y avanzar en importantes decomisos de sustancias estupefacientes.

“Contarles que a la fecha hemos ejecutado 114 millones de pesos pagados en recompensas entre el primero de enero y el 31 de marzo del 2026 y que principalmente nos han dado resultados importantes en la desarticulación de bandas y en el decomiso e incautación de sustancias estupefacientes”, agregó Zuluaga durante la transmisión oficial de la rendición de cuentas.

La funcionaria explicó además que el fondo de recompensas hace parte de las estrategias implementadas por la Alcaldía para fortalecer las capacidades investigativas y apoyar el trabajo de la Policía y demás organismos de seguridad en Cali.

El informe fue presentado en un espacio encabezado por el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, donde también se respondieron preguntas enviadas por ciudadanos sobre las acciones adelantadas para enfrentar la inseguridad en la capital del Valle del Cauca.