En el campeonato nacional Par de Ajedrez, Christine Colzato Rojas, en la categoría sub 16, fue campeona y Gabriela de León, sub 14, sub campeona en la modalidad clásico.

En la modalidad blitz, Gabriela de León es campeona y Christine Colzato Rojas, subcampeona. También es campeona sub 15 en el Circuito 2023 Caña y Café, sub campeona departamental Intercolegiados 2023, campeona nacional sub 16 en Palmira con todo pago para representar a Colombia en el sub americano de Brasil este año.

También se destacó en la institución Gimnasio del Pacífico como mejor bachiller, mejor ICFES, mejor deportista y la excelencia con un promedio durante todo el año 2023 de 4.98.

Lizeth Stefanía López Sosa, fue segunda en clásico en el nacional de Neiva y cuarta en blitz y en el nacional de Armenia, tercera en blitz, categoría sub 12.

Tres ajedrecistas tulueñas que darán mucho de qué hablar en el 2024.