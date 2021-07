Los equipos que compiten son: Asoportul, Pesquera Célimo, Kiosco La Luna-Farmanorte Zarzal, Pirri Carnes Valle Frío, Chibchas Jhon Comunicaciones, Consignataria Rojas Arlex Clami, William, Maderas El Cairo, Real Amigos-Publidarío,Calzado Wacky, Distribuidora Solo Acabados, Real Madrid Riofrío, Club La Ventura Super Carnes, Botina, Metálicas Londoño y Sancochos FC 2007.

La programación para hoy sábado 24 de julio se jugará así: 2:00p.m. Maderas El Cairo vs Club La Ventura Super Carnes. 4:00 p.m. Pesquera Célimo vs Distribuidora Solo Acabados.

Domingo 25 de julio. 8:00 a.m. Metálicas Londoño vs Calzado Wacky. 10:00 a.m. Kiosco La Luna-Farmanorte. 12:00m. Real Madrid Riofrío vs Consignataria Rojas Arlex. 2:00 p.m. William vs Chibchas Jhon Comunicaciones. 4:00 p.m. Pirrio Carnes Valle Frío vs Real Amigos-Publidarío. Descansan; Asoportuly Botina.