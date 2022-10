Luego de la derrota en casa, 1-0 frente a Once Caldas, que dejó a Cortuluá sin ninguna posibilidad de continuar en la primera división del fútbol colombiano en el 2023, Oscar Ignacio Martán, a través de los medios de comunicación, dio a conocer que el próximo año el equipo jugaría en Yumbo y por lo tanto cambiaría su nombre, porque las promesas de mejoramiento del estadio no se cumplieron en este semestre.

La declaración todavía no ha sido confirmada oficialmente por el onceno tulueño.

Varios seguidores y amigos de “Nacho” Martán, no creen que quiera irse de Tuluá y que se trata solo de una cortina de humo para minimizar el descenso de Cortuluá a la B y por el rotundo fracaso en la mala contratación de jugadores que estuvieron a cargo de él.

Esto dijo el Alcalde

Ante la decisión de Oscar Ignacio Martán, máximo dirigente de Cortuluá, el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, expresó en varios puntos su opinión al respecto:

1o. El descenso no tiene que ver con las luces.

2o. Después de varios diagnósticos con expertos sobre la iluminación se determinó que las torres actuales no soportan el peso de las luces led que exigen.

3o. Las torres actuales además no son técnicamente aceptadas.

4o. Las luces deben ir en las cubiertas y el estadio solo tiene una y deteriorada, por ello se deben reformar e implementar otra en oriental.

5o. Como alcalde no puede utilizar recursos públicos para una empresa privada y de manejo familiar.

6o. El estadio es patrimonio de la ciudad y se seguirá prestando a Cortuluá como hasta ahora se ha hecho.

7o. Pronto entregarán los diseños de las reformas requeridas ya revisadas por funcionarios de Mindeporte y Tuluá las conocerá.

8o. Una vez esté terminando el estadio será para permitirle a equipos de la ciudad y la región presentar el espectáculo, así como se dispondrá para otros eventos deportivos y artísticos.

Extraoficialmente se conoció que los equipos Orsomarzo y Boca Junior de Cali estarían interesados en jugar en el Doce de Octubre.

Cortuluá jugará mañana domingo frente al Junior en Barranquilla a las 6:10 p.m.