El capitán Jhon Jairo Gómez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, aseguró que la vía que comunica de Loboguerrero hacia Buenaventura está afectada en varias partes por movimientos en masa, los cuales impiden el paso de vehículos.

Confirmó que, en el corregimiento El Naranjo, se presentó una creciente del río que se llevó varias casas. La emergencia se registró en un punto donde se unen varios ríos, entre ellos el Dagua y el Pepitas, porque es en la parte baja del municipio.

“No hemos podido llegar hasta allá y no lo vamos a poder hacer hoy, porque no hay forma de pasar. Si desplazamos unidades hacia ese lado, lo que vamos a hacer es perder la posibilidad de atender alguna emergencia. No hay forma de hacer arribo hacia ese lado”, expresó.

Dijo además que hacia la cabecera municipal tienen varias inundaciones en cerca de cinco barrios y la vía de acceso al cuartel de bomberos se quedó sin banca y los obliga a salir por una ruta alterna, pero que no es conveniente usarla mucho, porque puede colapsar en cualquier momento, ya que es una vía rellena.

Con relación al apoyo de los organismos de socorro de otras localidades, aclaró que no tienen cómo llegar, porque la única opción es por Cali, pero que en este momento, las emergencias son generadas por el desbordamiento del río, inundaciones de casas que están siendo manejadas por las mismas personas, quienes están sacando sus enceres.

“Vidas en peligro las hay, pero no amerita hacer un movimiento de organismos desde otro lado. Acá se está organizando un puesto de mando con la Alcaldía y Gestión del Riesgo municipal para informarle a las personas la magnitud real de la situación”, aclaró el capitán.

Dijo que en este momento están consolidando toda la información para evaluar lo sucedido.

La alcaldesa de la localidad, Ana María Sanclemente Jaramillo, está haciendo un llamado a los habitantes del municipio para que tengan precaución al transitar por las diferentes vías, pues hay deslizamientos de tierra y caída de piedras en varios puntos.

Afirmó a través de redes sociales que “las viviendas que están cerca a taludes, ríos y quebradas deben desalojar. Evitar el uso y tránsito por puentes rurales y evacuar las casas que se encuentran a orillas de los afluentes, que están siendo afectados por la creciente de los ríos Dagua, Pepitas y Bitaco y de la quebrada El Cogollo”.

En este momento, la administración municipal, por intermedio de la Gerencia de Planeación, se encuentra adelantando el censo de personas afectadas, viviendas y vías que han quedado obstruidas.

Además, desde Acuavalle, la empresa encargada del suministro de agua en la localidad, les informaron a los habitantes de la zona sobre las altas turbiedades en el líquido debido a las fuertes lluvias. Afirman que se tendrán bajas presiones y suspensión temporal del servicio.

A la ciudadanía le indican que deben tener cuidado con los deslizamientos y caídas de piedras, porque la amenaza por derrumbes en la vía es alta, sobre todo en la carretera Cali-Buenaventura.