A la cárcel fue enviado un presunto abusador sexual que fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Cúcuta.

Según el ente investigador, el hombre es señalado de incurrir en los delitos de acceso carnal violento agravado, tras denuncias efectuadas por el padre de un menor de edad.

Se pudo conocer que el entrenador de fútbol de la escuela Sporting FC Porvenir, de la cual el hombre de 47 años es propietario, habría abusado sexualmente de por lo menos seis menores en el barrio El Porvenir.

Los vejámenes se habrían producido este año, pero el sujeto fue capturado hace pocos días en flagrancia, cuando, comenzaba besaba y tocaba las partes íntimas de un menor. La escena quedó grabada gracias a una vecina que captó el aberrante instante.

La Fiscalía asegura que el hombre cayó tras un operativo de la Policía Nacional en el barrio El Porvenir, gracias al oportuno llamado de la comunidad. Se cree que otros niños fueron abusados sexualmente por este supuesto entrenador.

Una vecina descubrió al abusador

Una mujer que venía observando todo lo que sucedía en la cancha de fútbol del barrio en mención, grabó con un celular el momento en que el supuesto profesor besaba y tocaba las partes íntimas a este menor de 12 años.

La mujer no dudó en llamar a las autoridades y esto a su vez contactaron a la madre del pequeño, quien se enteró de todo lo que sucedía.

“Mi hijo me pidió permiso para ir a la escuela, incluso le di 5 mil pesos para el arbitraje, pero a los minutos me llamó la Policía y me

Dijeron que tenían una situación con mi hijo, por tal motivo me fui de manera urgente para la cancha y fue cuando me enteré lo que venía pasando”, comentó la madre entre lágrimas.

Pero la pesadilla no termina allí, porque minutos después se enteró por propia voz del menor que otros niños habrían sido abusados por quien sería su profesor de fútbol.

“En el vídeo pude ver cómo está bestia besaba a mi hijo y de ahí me fui a la fiscalía para colocar el denuncio pertinente. De allí me enviaron el niño al médico forense y me enteré de como lo abusaba”.

El procesado aceptó su responsabilidad en el delito imputado.