Para iniciar, ‘Pipe Tuluá’ ratificó lo dicho en un comunicado en días pasados. Aseguró que ‘La Inmaculada’ no tiene nada que ver con el asesinato del coronel Fernández, “no tenemos ninguna responsabilidad en ese hecho, como lo manifestamos por medio de un comunicado, nosotros dejamos entender que nosotros no tenemos nada que ver en lo absoluto”.

En esa misma línea, comentó que “a nosotros, gracias a dos tenientes, nos abrieron una ventana para un diálogo el cual hemos respetado hasta hoy. Toda mi gente sabe que estamos en un diálogo y todos estamos con el respeto a la palabra que fue un cese de actividades contra ellos.”

Añadiendo que “nosotros hemos asumido nuestras cosas cuando lo hacemos público porque ya estamos en estos lugares y nos ha tocado de esa manera porque todos saben que les hemos enviado una solicitud para que nos escuchen”.

Amenazas contra el alcalde de Tuluá

Sobre este punto, alias ‘Pipe Tuluá’ confesó que sí ha hecho varias amenazas contra el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, “él pasó por alto una tutela y autorizó mi traslado a Valledupar porque allá fue donde me hicieron un atentado, yo me di cuenta de que entre un comerciante y él fraguaron ese atentado.”

“Con el alcalde son varios problemas, él se prestó para un atentado que hicieron en mi contra. No tengo cómo probarlo, pero he decidido contar mi verdad. A nosotros no le hemos exigido ni un centavo ni nada para que esté gobernando, esto es algo personal con él”, agregó.

Asimismo, señaló que el alcalde “no es una persona digna para que esté gobernando”.

“Yo a él lo estoy invitando a un diálogo y para la paz, yo estoy dispuesto a pasar la página y a buscar lo que todo el mundo quiere, la tranquilidad y la paz en nuestro territorio”, dijo.

Pide una mesa de paz

Por otra parte, el líder de ‘La Inmaculada’ destacó que está dispuesto a contar todo y a aceptar sus crímenes en una mesa de paz. “Nosotros estamos dispuestos a contar todo en una mesa de paz, yo creo que la verdad es una sola y estoy dispuesto a contar todo, a pedir perdón, a reparar a las víctimas y aceptar mis errores el día que me den la oportunidad de sentarme en una mesa”.

¿Reciben apoyo de la fuerza pública?

“Nosotros casi no utilizamos la fuerza pública, nosotros somos nosotros mismos, no tenemos ayuda de la fuerza pública, ni de narcos ni del Estado, somos nosotros solos y por eso asumimos nuestras decisiones. Estamos dispuestos a contar la verdad en una mesa de paz”, dijo.

“Falta de oportunidades”

Entre otros temas, ‘Pipe Tuluá’, quien lleva 18 años en la cárcel, indicó que “a mí me condenaron a muchos años, las cárceles a uno no le dan oportunidades para uno sobrevivir, la verdad cualquier persona que tenga instinto de sobrevivencia se defiende y a mí me ha tocado defenderme aquí, me han intentado matar de muchas formas en estos lugares”.

En ese orden de ideas, pidió ser escuchado, “en este momento hay tranquilidad con el Inpec, en Tuluá no ha pasado nada, lastimosamente desde acá nosotros tenemos injerencia y desde acá podemos darles paz”.

‘La Inmaculada’

En cuanto a su organización criminal, dijo que “nosotros somos una hermandad, si alguien no está, nosotros sabemos qué hacer, sabemos cuál es el lineamiento”.

“Me comprometo a desmantelar la oficina de La Inmaculada a cambio de que nos den oportunidades, varios de nosotros llevamos muchos años aquí, necesitamos una oportunidad”, aseguró.

Por último, hizo un llamado para que los dejen de estigmatizar, “nosotros tenemos muchas cosas que contar, pero las contaremos el día que venga alguien aquí, el comisionado de paz, ese día habrá muchas verdades”.

Participación en política

“Nosotros queremos que nos den oportunidades a los menores de edad, yo salgo y doy la cara y digo mis cosas ante una mesa de paz. Sí nos interesa participar en política, no nos subestimen que nosotros también somos hombres inteligentes no solo sabemos de guerra”, especificó ‘Pipe Tuluá’ para finalizar.

Escuche la entrevista completa a continuación: