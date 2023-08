Mientras Nicolás Petro enfrenta a la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, su padre, el presidente Gustavo Petro, llegó a Sucre para lanzar el Sistema Nacional de Reforma Agraria.

Fue allí en donde el jefe de Estado se refrió al escándalo que involucra a su hijo y que enloda a su Gobierno con el ingreso de dineros ilícitos para financiar la campaña presidencial.

Así pues, ante una multitud, Gustavo Petro señaló que ningún escándalo va a acabar con su administración, pese a que algunos opositores lo deseen, pues hizo énfasis en que a él lo eligió el pueblo en las urnas y solo el “mandato popular” podría sacarlo de la Casa de Nariño.

La fuerza moral de la verdad de Gustavo Petro es tan sólida que frente a los infundios los analiza radicalmente, a tal punto que es capaz de sentenciar que si fueran verdad, él tendría que irse hoy mismo porque no es Uribe, ni Santos, ni Duque. #LeCreoAlPresidente pic.twitter.com/Av7aurk7Wf — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) August 4, 2023

“Tenga la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo con el mandato popular, nadie más, y es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo. El pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales, nos vamos hasta el año 2026″, dijo.

Asimismo, el mandatario, en tono retador, manifestó que todo aquel que quiera sacarlo del poder perderá la batalla, argumentando que solo el pueblo podrá hacerlo.

“Cualquier idea contraria ojalá se esfume rápidamente. Invito a aquellas personas que tienen otras ideas en la cabeza a que no perseveren en eso, el mandato popular se respeta, el pueblo se respeta”, precisó.

Gustavo Petro se refirió al escándalo de su hijo Nicolás Petro

Durante el evento en Sincelejo, el presidente se refrió a la diligencia que se lleva a cabo contra Nicolás Petro y Day Vásquez, y señaló que no interferirá en el proceso judicial, pero que tampoco dejará que algunas personas mientan con declaraciones que no ha dado su hijo.

“Alguien dijo que mi hijo había dicho hoy que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. Esa afirmación tiene varias formas de analizar. He prometido no interferir en el proceso judicial, pero no es un juez y puedo analizar lo que dijo“, indicó.

Y agregó: “Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy, porque no soy Uribe, Santos o Duque… Vengo de otro tipo de manera de entender las cosas, venimos de algo diferente, de otra historia, otra realidad y otra sensibilidad. Mi hijo no dijo eso por una razón básica, a ninguno de mis hijos y mis hijas les he dicho que delincan, eso no ha existido”. “No soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque”, dice Petro, pero hace como Samper y niega todo Y es que la situación actual incluso también se asemeja mucho a la que vivió Ernesto Samper con el llamado proceso 8.000, en el que se comprobó la entrada de dineros ilícitos a la campaña, pero el entonces presidente salió relativamente indemne tras pronunciar esa histórica frase. Desde Sincelejo, Petro reaccionó de manera vehemente a la revelación de la Fiscalía, que este jueves aseguró que su hijo Nicolás Petro había confirmado la entrada de recursos ilícitos a la campaña presidencial. “Si eso fuese cierto este presidente se tendría que ir el día de hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás”, enfatizó.

También negó tajantemente esa posibilidad, calificándola de “mentira” y asegurando que, si hubo algún crimen, él no tenía conocimiento: “Mi hijo no dijo eso, y no dijo eso por una razón básica: a ninguno de mis hijos, ni de mis hijas, les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido”.

El jefe de Estado insistió en desmarcarse de los ilícitos por los que Nicolás Petro responde ante la justicia, insistiendo en que lo que hubiera ocurrido fue sin conocimiento suyo.

“Pero lo que nunca va a pasar, si la bondad florece, es que se afirme que el actual presidente de la República haya permitido siquiera, sugerido o vuelto cómplice de que uno de sus hijos o hijas delinca, porque eso no ha sucedido”, reiteró.

“Pierdan cuidado: el presidente de la República jamás ha solicitado a sus hijos o hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder”, concluyó Petro.