Voceros de EcoCómputo, entidad que se sumó a la actividad en todo el país, indicaron que esta versión se desarrollará bajo el eslogan ¡Recíclalo todo, por pequeño que sea!, como una manera de sensibilizar a las personas y motivándolas para que lleven sus residuos a uno de los 343 contenedores instalados a nivel nacional.

Los ciudadanos pueden verificar la existencia de los contenedores consultando www.ecocomputo.com.

Édgar Erazo, director ejecutivo de la entidad, explicó que un cambio en la actitud de las personas podría ser la clave y ayudar a reducir el problema de la generación de residuos tecnológicos que tanto afecta al ambiente y a la salud de las personas.

DATO: El viernes en la tarde se reunió la mesa técnica para determinar las acciones a seguir en Tuluá.

“Este tipo de residuos requiere una recolección y un manejo adecuado, para evitar que sustancias peligrosas sean liberadas al ambiente, causen daños irreparables y pueda dársele una oportunidad para que materias primas se reincorporen al ciclo económico y así romper con el modelo de economía lineal”, precisó Erazo.

Responda estas preguntas

Como parte de la campaña se invita a los usuarios a plantearse preguntas como: ¿tengo en casa algún computador que ya no se usa?, ¿qué hago con teléfonos celulares que no utilizo?, ¿tengo aparatos electrónicos o electrodomésticos que ya no me son útiles?, ¿dónde los voy a depositar o qué voy a hacer con ellos?.

La invitación para los consumidores es que puedan gestionar bien los residuos, crear una cultura de reciclaje e impulsar el reuso y así beneficiar a todo el mundo y reducir el impacto ambiental.

Aspecto técnico

Aparatos eléctricos y electrónicos son todos aquellos dispositivos que para funcionar requieren de corriente eléctrica o campos electromagnéticos como fuente de alimentación.