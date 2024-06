“El dengue es una enfermedad febril que incluye dolor de cabeza, malestar general, incapacidad de moverse, dolor en el cuerpo y no tiene signos respiratorios. No hay tos, no hay secreción nasal, no hay dolor de garganta; la enfermedad respiratoria aguda también tiene un síntoma febril que produce malestar general, pero se acompaña de signos respiratorios.” sostuvo la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes.

Añadió que se debe diferenciar si tiene posiblemente dengue o tiene una enfermedad respiratoria llamada común mente como ‘gripa’ y la diferencia está en si se presentan o no síntomas respiratorios, secreción nasal, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, esos son signos respiratorios y se debe calificar como una infección respiratoria aguda.

La epidemia de dengue que atraviesa el departamento a la fecha registra 32.922 casos notificados sin incluir los dos Distritos Especiales.

“El dengue está en su fase inicial de descenso de la terminación de esta pandemia, recuerde que si usted no tiene signos respiratorios y presenta malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, sangrado en alguna parte, dolor en el estómago, muy probablemente usted tiene dengue”, precisó la funcionaria.

“Para combatir el dengue, que es transmitido a través de la picadura del Aedes Aegipty, el Gobierno departamental mantiene los operativos y campañas en los diferentes municipios a través de la Uesvalle, para sensibilizar casa a casa sobre la importancia de la limpieza de lavaderos y tanques, así como el evitar acúmulo de aguas limpias”, puntualizó Lesmes.