De acuerdo con lo establecido por EL TABLOIDE, el presidente llegaría en horas de la mañana a la ciudad, en la que además efectuará importantes anuncios de interés para la comunidad del centro del departamento.

Igualmente se conoció que el Gobierno Nacional escogió el municipio de Tuluá para la firma del programa, que espera beneficiar en todo el país a cerca de 695 mil jóvenes, por los importantes resultados y avances en materia educativa que ha logrado la Unidad Central del Valle del Cauca, una de las 63 instituciones que tendrán matrícula cero en el segundo semestre de este 2021.

¿Qué es la matrícula cero?

La matrícula cero es una disposición del Gobierno Nacional que consiste en pagar el valor de la matrícula de estudiantes de pregrado de estratos 1, 2 y 3 en las instituciones de educación superior públicas del país.

¿Quiénes aplican para este programa?

● Aplica para estudiantes nuevos, antiguos y reintegros en todos los programas de pregrado y en cualquier semestre durante el periodo 2021-2. Hablar de estudiantes nuevos, significa que aplica para matrícula de primer semestre.

● El único requisito es estar registrado en la base de datos de Registro Académico en estrato 1, 2 o 3, no se tendrá en cuenta la clasificación o puntaje en el Sisben.

● La Matrícula Cero sí aplica para estudiantes que hacen parte del programa Jóvenes en Acción y Generación E, así como otros programas del Gobierno Nacional.

● Los estudiantes nuevos beneficiarios de Matrícula Cero también podrán postularse para el programa Generación E.

● Con estos recursos se asumirá el excedente del costo de la matrícula no cubierto por programas del Gobierno Nacional, becas e incentivos institucionales, auxilios de alcaldías, y convenios con entidades públicas y privadas.

● Los estudiantes antiguos deben realizar el proceso de matrícula normalmente y su desprendible financiero aparecerá con valor a pagar en cero.

● En caso de realizar su matrícula en periodo Extraordinario, este recargo lo debe asumir el estudiante.

● El valor de las modificaciones posteriores a la matrícula, que impliquen adición de materias también serán asumidas por el programa Matrícula Cero, mientras no superen el número total de créditos del semestre matriculado.

● Es importante que los estudiantes que tengan crédito ICETEX soliciten la suspensión de su crédito, para no incurrir en costos adicionales.

● Matrícula Cero no tiene restricción de edad.

El mandatario de los colombianos estaría acompañado de varios de sus ministros, entre ellos la de la cartera de Educación, María Victoria Angulo.