La petición fue elevada por los diputados Manuel Laureano Torres Moreno, Mario Germán Fernández de Soto y John Jairo Caicedo Villegas, quienes calificaron de crítica la situación en el departamento donde las empresas aseguradoras se niegan a vender dicha póliza, lo que ha provocado jornadas de protesta ciudadana.

Torres Moreno planteó que es evidente la molestia de los motociclistas, quienes ya están cansados de las trabas de las aseguradoras para vender el seguro.

stamos hablando de un poco más de 300 mil personas que están solicitando que se suspendan las multas por no portar el documento al día”, explicó.

“Lo primero es exigirle al Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Transporte y la Superintendencia de Transporte, que se venda el Soat, pues no pueden exigirle a los moteros algo que no se comercializa y en segundo lugar solicitarle a los alcaldes a que ordene al operador de tránsito, que no carguen las foto multas que se generen por esa causa”, precisó el dirigente.

DATO: En la mayoría de municipios del Valle la venta de los SOAT ha sido negada aduciendo una investigación.

Por su parte, el diputado conservador, John Jairo Caicedo, señaló que esa es una decisión que debe tomarse cuanto antes, porque estamos ante una circunstancia de fuerza mayor, que no depende de los motociclistas, quienes buscan la manera de comprar el Soat cuando no hay quién se los venda.

Por su parte el diputado Mario Germán Fernández de Soto, planteó que el Gobierno Nacional, para el caso considere la posibilidad de habilitar una póliza colectiva por parte del municipio, para atender a las personas que resulten lesionadas en accidentes de tránsito pero que no hayan podido comprar el Soat.

Cifras que preocupan

En lo corrido de 2022 ha aumentado el número total de personas fallecidas en accidentes de tránsito en las vías de Colombia, en comparación con el mismo período de 2021. Mientras el año anterior fallecieron 1.032 personas en accidentes viales, el número aumentó a 1.136 en lo corrido del año en curso. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2021 resultaron fallecidas o lesionadas 3.229 personas y en lo corrido de 2022 un total de 3.793, para un incremento del 14.68 %, según cifras actualizadas a 31 de junio pasado.

El primer lugar lo ocupan los usuarios de moto con 2.184 casos y un incremento del 58.98 %, los peatones están en segundo lugar con 826 y un incremento del 22.31 %, los usuarios de vehículos el tercer puesto con 438 y un incremento del 12.1 % y en cuarto lugar los usuarios de bicicleta con 206 casos y un incremento de 5.56 %.