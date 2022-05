Héctor Melo – Vecino del palacio



“Ese día, desde temprano, se sentía un ambiente pesado y luego de dar un recorrido por el parque vi que estaban amontonando piedra y me vine corriendo para decirle a los vecinos que cerraran todo que se iba a poner maluco. Ya en la noche vi las imagenes y me dio rabia y dolor al ver como se quemaba el Palacio de Justicia”.

JOSÉ W. MURILLO – Abogado



“Esa tarde cerré temprano la oficina porque todo estaba tenso. Ya en la casa me empezaron a llegar las imágenes y ver arder la justicia representada en el palacio, me causó dolor y desconcierto, pues es una prueba que las desigualdades a causa de la no existencia de justicia es lo que genera la violencia”.

Luis F. Horta – Líder político



“Estaba laborando en mi negocio que está ubicado en Nariño. Con lo del Palacio de Justicia, sentí asombro total, sentí como si muchas cosas se derrumbaran no solo por el palacio, sino por los negocios, y se me estremeció el alma cuando mataron a Camilo Arango y llegaban videos de heridos, fue un día que no se me borrará nunca de los recuerdos”.